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Россия обошла Китай по количеству заболевших COVID-19

Коронавирус был обнаружен у 87,1 тыс. человек. 

Россия обошла Китай по количеству заболевших COVID-19
Фото: EPA/UPG

Россия обошла Китай по количеству заболевших COVID-19. В стране зарегистрировали 87 147 случаев заражения, в то время как в Китае - 83 912.

Таким образом, РФ переместилась с 10 на 9 позицию среди стран-лидеров по заболеваемости, говорится в данных онлайн-карты распространения коронавируса от Университета Джона Хопкинса, который собирает информацию из официальных источников разных стран. 

По официальным данным, в России от коронавируса умерли 794 человека, выздоровели 7346.

Свыше 55 000 человек заболели в Москве и области. За минувшие сутки в России подтвердили 6361 новых заболевших, умерли 50 пациентов.

Напомним, что в России создали специализированные группировки войск для борьбы с коронавирусом. Сообщалось, что в состав группировок входят соединения и воинские части войск радиационной, химической и биологической защиты, медицинские, инженерные подразделения, силы и средства материально-технического обеспечения, подразделения военной полиции общевойсковых и танковой армий, Ленинградской армии ВВС и ПВО.

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