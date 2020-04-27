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Федерация футбола разрешила "Реалу" проводить оставшиеся домашние матчи не на "Сантьяго Бернабеу"

Будет задействована клубная база. 

Федерация футбола разрешила "Реалу" проводить оставшиеся домашние матчи не на "Сантьяго Бернабеу"
Фото: реал

Королевская федерация футбола Испании (RFEF) дала добро "Реалу" проводить оставшиеся домашние матчи Ла Лиги на клубной базе в Вальдебебас, если будет принято решение доиграть текущий сезон, сообщает AS

Пока правительство страны не разрешило возобновление спортивных мероприятий.

При этом "Реалу" еще предстоит выполнить незначительные работы по улучшению искусственного освещения на стадионе, носящего имя легенды клуба Альфредо ди Стефано.

Отметим, что на этой спортивной арене проводит свои домашние поединки вторая команда "Реала" - "Кастилья", выступающая в группе 1 Сегунды-Б.

Напомним, домашняя арена "Реала" – "Сантьяго Бернабеу" во время пандемии коронавируса задействована в кампании борьбы с пандемией COVID-19 – на ней организовали хранилище для медикаментов, продовольствия и других предметов, которые жертвуют испанские компании.

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