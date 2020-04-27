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Флагман греческого футбола на пороге понижения в классе за договорной матч

Поединок "Олимпиакоса" находится под расследованием.

Флагман греческого футбола на пороге понижения в классе за договорной матч
"Олимпиакос"
Фото: EPA/UPG

Самый титулованный клуб Греции, 44-кратный чемпион и 27-кратный обладатель кубка страны – "Олимпиакос" может отправиться во второй дивизион за участие в договорном матче, который состоялся в 2015 году, сообщает eurosport.ru.

Соперником клуба из Пирея был "Атромитос".

Греческая федерация футбола (HFF) расследует обстоятельства того матча, который завершился в пользу "Олимпиакоса" – 2:1.

Клубы обвиняются в организации "договорняка" с целью получения выгоды через букмекерские конторы. Обвинения предъявлены клубам и 15 причастным лицам – в том числе владельцу "Олимпиакоса" Евангелосу Маринакису, владельцу "Атромитоса" Гиоргосу Спаносу, португальскому тренеру Рикарду Са Пинту и бывшему президенту HFF.

Если нарушения подтвердятся, клубы заплатят по 3 млн евро штрафа и понизятся в классе. Причастные будут пожизненно отстранены от футбола.

Напомним, на момент приостановки чемпионата "Олимпиакос" лидировал в таблице, а "Атромитос" расположился на седьмом месте.

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