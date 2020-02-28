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Драма в Лондоне: в Лиге Европы "Олимпиакос" забил решающий мяч "Арсеналу" на 119-й минуте

На "Эмирэйтс" разыгрался триллер.

Драма в Лондоне: в Лиге Европы "Олимпиакос" забил решающий мяч "Арсеналу" на 119-й минуте
Братание с болельщиками
Фото: EPA/UPG

В ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы в Лондоне "Арсенал" принимал греческий "Олимпиакос" и драматично проиграл 1:2.

Все основные события развернулись после перерыва.

Вначале защитник гостей Папе Абу Сиссе после подачи углового вонзил мяч в ворота Бернда Лено, открыв счет в матче и сравняв счет по сумме двух поединков (1:1).

Для выяснения отношений командам потребовалось дополнительное время.

И, казалось, футболисты "Арсенала" вытащили счастливый билет, когда Пьер-Эмерик Обамеянг на 113-й минуте счет в матче сравнял 1:1.

Пьер-Эмерик Обамеянг
Фото: EPA/UPG
Пьер-Эмерик Обамеянг
Этот результат выводил хозяев в следующую стадию турнира.
Безграничное счастье Пьер-Эмерик Обамеянга
Фото: EPA/UPG
Безграничное счастье Пьер-Эмерик Обамеянга

Однако на предпоследней минуте дополнительного времени Юссеф Аль-Араби замкнул головой кросс партнера, принес греческому клубу победу, как в поединке в Лондоне, так и по сумме двух раундов.

Безграничное горе Пьер-Эмерик Обамеянга
Фото: EPA/UPG
Безграничное горе Пьер-Эмерик Обамеянга
Обзор матча "Арсенал" - "Олимпиакос" - на сайте официального вещателя ЛЕ.

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