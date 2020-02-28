В ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы в Лондоне "Арсенал" принимал греческий "Олимпиакос" и драматично проиграл 1:2.

Все основные события развернулись после перерыва.

Вначале защитник гостей Папе Абу Сиссе после подачи углового вонзил мяч в ворота Бернда Лено, открыв счет в матче и сравняв счет по сумме двух поединков (1:1).

Для выяснения отношений командам потребовалось дополнительное время.

И, казалось, футболисты "Арсенала" вытащили счастливый билет, когда Пьер-Эмерик Обамеянг на 113-й минуте счет в матче сравнял 1:1.

Фото: EPA/UPG Пьер-Эмерик Обамеянг

Фото: EPA/UPG Безграничное счастье Пьер-Эмерик Обамеянга

Этот результат выводил хозяев в следующую стадию турнира.

Однако на предпоследней минуте дополнительного времени Юссеф Аль-Араби замкнул головой кросс партнера, принес греческому клубу победу, как в поединке в Лондоне, так и по сумме двух раундов.