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Экс-игрок "Шахтера" оформил первый дубль за "Манчестер Юнайтед"

Фред дважды отличился в матче Лиги Европы.

Экс-игрок "Шахтера" оформил первый дубль за "Манчестер Юнайтед"
Фред
Фото: EPA/UPG

В ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы на "Олд Траффорд" "Манчестер Юнайтед" вынес "Брюгге" – 5:0 (первый матч 1:1).

Всё решилось на 27-й минуте, когда защитник гостей Симон Дели в блестящем броске вынес мяч, летящий в угол ворот. Одна незадача - ивуарийский футболист это сделал рукой, а с учетом того, что это было в штрафной площади "Брюгге", голландский рефери Сердар Гэзюбююк принял единственно верное решение; удалить Симона и назначить пенальти.

Бруно Фернандеш с 11-метровой отметки хладнокровно повторил трюк последнего матча Английской Премьер-Лиги против "Уотфорда" – 1:0.

В дальнейшем "красных дьяволов" было не остановить.

Отметим, что в разгроме бельгийцев принял активное участие Фред, оформивший первый дубль за манкунианцев.

Добавим, что экс-игрок "Шахтера" прервал свою "засуху" за МЮ, которая длилась 15 месяцев - в последний раз бразилец забивал за "красных дьяволов" в сентябре 2018 года в матче АПЛ против "Вулверхэмптона" (1:1).

Highlights матча - на сайте официального вещателя ЛЕ.

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