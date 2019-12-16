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Лидер лондонского "Арсенала" был раздражен своей заменой в матче АПЛ против "Манчестер Сити"

Месут Озил и часу не провел на футбольном поле.

Лидер лондонского "Арсенала" был раздражен своей заменой в матче АПЛ против "Манчестер Сити"
Месут Озил (крайний справа)
Фото: EPA/UPG

Накануне в Лондоне в рамках 17-го тура Английской Премьер-Лиги "Арсенал" унизительно проиграл "Манчестер Сити" 0:3.

Все голы чемпион забил еще до перерыва – дублем отметился Кевин дн Брёйне и Рахим Стерлинг.

Отметим, что временный наставник "канониров" Фредди Юнгберг был недоволен игрой одного из своих лидеров – Месута Озила и на 59-й минуте произвел замену немца на 19-летнего Эмиля Смит-Роу.

В свою очередь, этот шаг коуча очень раздосадовал Месута, который и не пытался скрыть своего разочарования.

На глазах всей скамейки "Арсенала" чемпион мира-2014 подбросил свои перчатки и ударил по ним ногой.

Признаться, удар получился отменным.

Добавим, что "пушкари" занимают 9-е место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 27 очков.

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