Месут Озил и часу не провел на футбольном поле.

Накануне в Лондоне в рамках 17-го тура Английской Премьер-Лиги "Арсенал" унизительно проиграл "Манчестер Сити" 0:3.

Все голы чемпион забил еще до перерыва – дублем отметился Кевин дн Брёйне и Рахим Стерлинг.

Отметим, что временный наставник "канониров" Фредди Юнгберг был недоволен игрой одного из своих лидеров – Месута Озила и на 59-й минуте произвел замену немца на 19-летнего Эмиля Смит-Роу.

В свою очередь, этот шаг коуча очень раздосадовал Месута, который и не пытался скрыть своего разочарования.

На глазах всей скамейки "Арсенала" чемпион мира-2014 подбросил свои перчатки и ударил по ним ногой.

Признаться, удар получился отменным.

Ozil's reaction to being substituted says it all 😡pic.twitter.com/8JeNqKU5Ln — Goal Ghana (@goal_ghana) 15 декабря 2019 г.

Добавим, что "пушкари" занимают 9-е место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 27 очков.