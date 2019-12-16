Накануне в Лондоне в рамках 17-го тура Английской Премьер-Лиги "Арсенал" унизительно проиграл "Манчестер Сити" 0:3.
Все голы чемпион забил еще до перерыва – дублем отметился Кевин дн Брёйне и Рахим Стерлинг.
Отметим, что временный наставник "канониров" Фредди Юнгберг был недоволен игрой одного из своих лидеров – Месута Озила и на 59-й минуте произвел замену немца на 19-летнего Эмиля Смит-Роу.
В свою очередь, этот шаг коуча очень раздосадовал Месута, который и не пытался скрыть своего разочарования.
На глазах всей скамейки "Арсенала" чемпион мира-2014 подбросил свои перчатки и ударил по ним ногой.
Признаться, удар получился отменным.
Ozil's reaction to being substituted says it all 😡pic.twitter.com/8JeNqKU5Ln— Goal Ghana (@goal_ghana) 15 декабря 2019 г.