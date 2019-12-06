CAS отменил трансферный бан для "Челси"

"Пенсионеры" могут активно "потолкаться" в трансферной кампании уже в январе.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) разрешил лондонскому "Челси" регистрировать новых игроков в зимнее трансферное окно, сообщается на официальном сайте CAS.

Напомним, 22 февраля ФИФА объявила о том, что "Челси" нарушил правила регистрации иностранных футболистов младше 18 лет. Нарушения были выявлены при переходах 29 игроков.

Дисциплинарный комитет ФИФА наказал "Челси" запретом на регистрацию новых футболистов в течение двух ближайших трансферных окон – летнего и зимнего.

Кроме того, "пенсионеров" оштрафовали на 600 тыс. швейцарских франков (около 520 тыс. евро). Вдобавок на 510 тыс. франков оштрафовали и Футбольную ассоциацию (FA) – ФИФА выявила проблемы при международных трансферах и в работе английской федерации.

Однако, английский клуб обратился с апелляцией в CAS, слушание которой прошло в Лозанне 20 ноября.

Как оказалось, нарушения регламента ФИФА по статусу и трансферам игроков оказались не такими серьезными, как были представлены ранее. Поэтому число трансферных периодов, в которых команда не может покупать новых футболистов, было сокращено вдвое - до одного.

На данный момент, "Челси" занимает четвертое место в Английской Премьер-Лиге, набрав 29 очков в 15 матчах.

В следующем туре подопечные Фрэнка Лэмпарда на выезде сыграют с "Эвертона, который накануне уволил главного тренера Марку Силву. Матч состоится завтра в 14:30 по Киеву.