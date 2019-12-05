В Английской Премьер-Лиге с начала сезона уволили уже четвертого главного тренера

Мне на выход? (Марку Силва)

Как и ожидалось, на следующий день после поражения в мерсисайдском дерби от "Ливерпуля" (2:5) в рамках Английской Премьер-Лиги "Эвертон" уволил своего главного тренера Марку Силву.

Соответствующее заявление клуба приводит официальный сайт "ирисок".

Силва был назначен главным тренером "Эвертона" в мае 2018 года. В 60-ти матчах под руководством Силвы "ириски" выиграли 24 и столько же проиграли.

Разгромное поражение от "Ливерпуля" опустило "Эвертон" в зону вылета АПЛ, и терпение руководства лопнуло.

Теперь "Эвертон" подыскивает уже четвертого наставника с момента увольнения Роберто Мартинеса в мае 2016-го.

Фаворитом на замену Силве считается Дэвид Мойес, тренировавший "ирисок" в 2002-2013 годах.

В нынешней кампании "ириски" потерпели уже девять поражений, набрав 14 очков в 15 матчах.

Добавим, что Силва является четвертым главным тренером, уволенным клубом АПЛ с начала сезона.

До "Эвертона" со своими главными тренерами также расстались: "Уотфорд" (Хавьер Грасия), "Тоттенхэм" (Маурисио Почеттино) и "Арсенал" (Унаи Эмери).