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Коломойский угрожал и запугивал арбитра матча чемпионата Украины по баскетболу, - ФБУ

Инцидент случился в поединке между БК "Днепр" и "Киев-Баскет".

Коломойский угрожал и запугивал арбитра матча чемпионата Украины по баскетболу, - ФБУ
Игорь Коломойский
Фото: delo.ua

После матча регулярного сезона украинской Суперлиги между командами БК "Днепр" и "Киев-Баскет" (75:78), который состоялся прошедшим воскресеньем, президент БК "Днепр" Валерий Кондратьев, а также "болельщики" "Днепра" - Игорь Коломойский (в составе "Днепра" играет сын украинского бизнесмена - Грегори) и Валерий Гуляев угрожали расправой бригаде арбитров и в частности, главному судье матча Андрею Бабику, сообщается на официальном сайте Федерации баскетбола Украины.

В итоге, ФБУ приняла решение отстранить президента днепровского клуба на две игры, а также оштрафовать: БК Днепр на 32 тыс. гривен, а также Кондратьева – на 20 тыс. гривен.
В свою очередь, БК "Днепр" выступил с заявлением, в котором отрицает угрозы, которые были высказаны со стороны Кондратьева, Коломойского и Гуляева. Отдельно клуб призвал ФБУ не предоставлять Коломойскому и Гуляеву ярлык "болельщики БК "Днепр".

Отметим, что днепряне в этом же заявлении подчеркнули вопрос о назначении заангажированного, с их точки зрения, арбитра Бабика на матч с "Киев-Баскет", несмотря на предыдущие запросы клуба о запрете Бабику обслуживать матчи с участием БК "Днепр".

Добавим, что это не первый случай, когда Коломойский угрожал судьям украинской баскетбольной Суперлиги.

БК "Днепр" идет на втором месте в турнирной таблице Суперлиги, уступая "Прометею" одно очко. 

"Киев-Баскет" занимает пятую позицию, отставая от днепрян на 3 очка, но при этом, имея в запасе одну игру.

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