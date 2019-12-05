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Моуриньо провел первый официальный матч на "Олд Траффорд" после своего увольнения из "Манчестер Юнайтед"

"Тоттенхэм" португальца уступил.

Моуриньо провел первый официальный матч на "Олд Траффорд" после своего увольнения из "Манчестер Юнайтед"
Действующий и бывший наставники "Манчестер Юнайтед"
Фото: EPA/UPG

В рамках 15-го тура Английской Премьер-Лиги "Тоттенхэм", возглавляемый Жозе Моуриньо, играл на выезде с "Манчестер Юнайтед".

Отметим, это был первый матч португальского специалиста на "Олд Траффорд" после своего увольнения из "МанЮнайтед" в декабре прошлого года.

И первый "блин" для Жозе вышел "комом" – "шпоры" уступили 1:2.

"Красные дьяволы" в каждом из таймов быстро добивались успеха, и оба раза это делал Маркус Рэшфорд.

В первом случае "Тоттенхэм" под занавес первого тайма сумел отыграться (Делле Али), а вот на второй гол игрока сборной Англии подопечные Моуриньо ответить не смогли.

"Тоттенхэм" был в этот вечер откровенно слабоват, а проблемы манкунианцев в командной игре, несмотря на победу, никуда не делись.

Благодаря своей победе подопечные Уле Гуннара Сольскьяера на 1 очко обошли "шпор" и занимают 6-е место в турнирной таблице, отодвинув "Тоттенхэм" на 8-ю позицию.

А возглавляет пелотон "Ливерпуль", на 8 очков опережающий ближайшего преследователя – "Лестер", который крепкой хваткой вцепился в мерсисайдцев – гандикап в очках уже который тур остается неизменным.

Но маятник должен в ближайшее время куда-то качнуться и от этого будет зависеть - умрет окончательно интрига в чемпионате или возродится.

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