В рамках 15-го тура Английской Премьер-Лиги "Тоттенхэм", возглавляемый Жозе Моуриньо, играл на выезде с "Манчестер Юнайтед".

Отметим, это был первый матч португальского специалиста на "Олд Траффорд" после своего увольнения из "МанЮнайтед" в декабре прошлого года.

И первый "блин" для Жозе вышел "комом" – "шпоры" уступили 1:2.

"Красные дьяволы" в каждом из таймов быстро добивались успеха, и оба раза это делал Маркус Рэшфорд.

В первом случае "Тоттенхэм" под занавес первого тайма сумел отыграться (Делле Али), а вот на второй гол игрока сборной Англии подопечные Моуриньо ответить не смогли.

"Тоттенхэм" был в этот вечер откровенно слабоват, а проблемы манкунианцев в командной игре, несмотря на победу, никуда не делись.

Благодаря своей победе подопечные Уле Гуннара Сольскьяера на 1 очко обошли "шпор" и занимают 6-е место в турнирной таблице, отодвинув "Тоттенхэм" на 8-ю позицию.

А возглавляет пелотон "Ливерпуль", на 8 очков опережающий ближайшего преследователя – "Лестер", который крепкой хваткой вцепился в мерсисайдцев – гандикап в очках уже который тур остается неизменным.

Но маятник должен в ближайшее время куда-то качнуться и от этого будет зависеть - умрет окончательно интрига в чемпионате или возродится.