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Определены трансферные стоимости команд на Евро-2020: Украина на 18 месте

Не деньгами едины.

Определены трансферные стоимости команд на Евро-2020: Украина на 18 месте

Стала известна общая стоимость составов команд, которые будут принимать участие в финальной стадии Евро-2020

Сборная Украины в этом рейтинге – лишь на 18-м месте (125 млн евро), сообщает xsport.ua, со ссылкой на Transfermarkt. Уступают нашей команде лишь сборная Чехии (115 млн) и команда Финляндии (35 млн).

А возглавляет своеобразный рейтинг прейскурантов сборная Англии – состав Гарета Саутгейта потянул на 1, 25 млрд евро.

На втором месте – Испания (933 млн). На третьем – Франция (895 млн).

Отметим, что на данный момент известно уже 20 сборных, которые примут участие на чемпионате Европы летом 2020-го года.

Напомним, сборная Украины сыграет с Нидерландами и Австрией в группе С.

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