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Шевченко категорично высказался о перспективах Ракицкого в сборной

Наставник национальной команды не видит игрока "Зенита" в своей команде.

Шевченко категорично высказался о перспективах Ракицкого в сборной
Андрей Шевченко
Фото: EPA/UPG

Защитника санкт-петербургского "Зенита" Ярослава Ракицкого в украинской национальной команде не будет, заявил главный тренер сборной Андрей Шевченко.

Кроме того, наставник сборной поделился ожиданиями от Евро-2020.

"Сейчас бессмысленно ставить задачи. Сделаем это ближе к чемпионату, когда будет понятно, какие игроки поедут, в какой форме мы будем. Думаю, Украина может преподнести сюрприз на чемпионате", - цитирует Шевченко "Спорт-Экспресс".

"Ракицкий? Он закончил карьеру в сборной, давайте не будем говорить об этом", - категорично высказался наставник нашей сборной.

Напомним, Ракицкий перешел в "Зенит" из донецкого "Шахтера" минувшей зимой. После этого футболист в сборную Украины не вызывался.

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