Лионель Месси, по украинским "лекалам", не вошел даже в топ-3.

Стало известно, за кого голосовала Украина в номинации "Золотой мяч-2019", которую получил форвард "Барселоны" Лионель Месси.

Первое место занял защитник "Ливерпуля" Верджил ван Дейк, который в итоговом голосовании был на втором месте.

Фото: francefootball.fr Вирджил ван Дейк

Фото: francefootball.fr Криштиану Роналду

Фото: francefootball.fr Мохамед Салах

Интересно, что сам Месси оказался на четвертом месте в голосовании от Украины, замкнул пятерку его партнер по клубу - вратарь Марк-Андре тер Штеген (24).

Фото: francefootball.fr Марк-Андре тер Штеген