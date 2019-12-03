Стало известно, за кого голосовала Украина в номинации "Золотой мяч-2019", которую получил форвард "Барселоны" Лионель Месси.
Первое место занял защитник "Ливерпуля" Верджил ван Дейк, который в итоговом голосовании был на втором месте.
Интересно, что сам Месси оказался на четвертом месте в голосовании от Украины, замкнул пятерку его партнер по клубу - вратарь Марк-Андре тер Штеген (24).
- 1. Лионель Месси ("Барселона", Аргентина)
- 2. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", Голландия)
- 3. Криштиану Роналду ("Ювентус", Португалия)
- 4. Садио Мане ("Ливерпуль", Сенегал)
- 5. Мохамед Салах ("Ливерпуль", Египет)
- 6. Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция)
- 7. Алиссон ("Ливерпуль", Бразилия)
- 8. Роберт Левандовски ("Бавария", Польша)
- 9. Бернарду Силва ("Манчестер Сити", Португалия)
- 10. Рияд Марез ("Манчестер Сити", Алжир)
- Френки де Йонг ("Барселона"/"Аякс", Голландия)
- 12. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити", Англия)
- 13. Эден Азар ("Реал"/"Челси", Бельгия)
- 14. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити", Бельгия)
- 15. Маттейс де Лигт ("Ювентус"/"Аякс", Голландия)
- 16. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити", Аргентина)
- 17. Роберту Фирмину ("Ливерпуль", Бразилия)
- 18. Антуан Гризманн ("Барселона"/"Атлетико", Франция)
- 19. Трент Александр-Арнольд ("Ливерпуль", Англия)
- 20. Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал", Габон)
- Душан Тадич ("Аякс", Сербия)
- 22. Уго Ллорис ("Тоттенхэм", Франция)
- Сон Хын Мин ("Тоттенхэм", Южная Корея)
- 24. Калиду Кулибали ("Наполи", Сенегал)
- Марк-Андре тер Штеген ("Барселона", Германия)
- 26. Джорджиньо Вейналдум ("Ливерпуль", Голландия)
- Карим Бензема ("Реал", Франция)
- 28. Жоау Фелиш ("Атлетико"/"Бенфика", Португалия)
- Маркиньос (ПСЖ, Бразилия)
- Донни ван де Бек ("Аякс", Голландия)