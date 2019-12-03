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Стало известно, за кого голосовала Украина в номинации "Золотой мяч-2019"

Лионель Месси, по украинским "лекалам", не вошел даже в топ-3.

Стало известно, за кого голосовала Украина в номинации "Золотой мяч-2019", которую получил форвард "Барселоны" Лионель Месси.

Первое место занял защитник "Ливерпуля" Верджил ван Дейк, который в итоговом голосовании был на втором месте.

Вирджил ван Дейк
Фото: francefootball.fr
Вирджил ван Дейк
Второе и третье места голосования в Украине заняли соответственно форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду (итоговое третье место)
Криштиану Роналду
Фото: francefootball.fr
Криштиану Роналду
и атакующий хавбек "Ливерпуля" Мохамед Салах (5).
Мохамед Салах
Фото: francefootball.fr
Мохамед Салах

Интересно, что сам Месси оказался на четвертом месте в голосовании от Украины, замкнул пятерку его партнер по клубу - вратарь Марк-Андре тер Штеген (24).

Марк-Андре тер Штеген
Фото: francefootball.fr
Марк-Андре тер Штеген
France Football опубликовал полные итоги голосования за обладателя "Золотого мяча-2019":

  • 1. Лионель Месси ("Барселона", Аргентина)
  • 2. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", Голландия)
  • 3. Криштиану Роналду ("Ювентус", Португалия)
  • 4. Садио Мане ("Ливерпуль", Сенегал)
  • 5. Мохамед Салах ("Ливерпуль", Египет)
  • 6. Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция)
  • 7. Алиссон ("Ливерпуль", Бразилия)
  • 8. Роберт Левандовски ("Бавария", Польша)
  • 9. Бернарду Силва ("Манчестер Сити", Португалия)
  • 10. Рияд Марез ("Манчестер Сити", Алжир)
  • Френки де Йонг ("Барселона"/"Аякс", Голландия)
  • 12. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити", Англия)
  • 13. Эден Азар ("Реал"/"Челси", Бельгия)
  • 14. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити", Бельгия)
  • 15. Маттейс де Лигт ("Ювентус"/"Аякс", Голландия)
  • 16. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити", Аргентина)
  • 17. Роберту Фирмину ("Ливерпуль", Бразилия)
  • 18. Антуан Гризманн ("Барселона"/"Атлетико", Франция)
  • 19. Трент Александр-Арнольд ("Ливерпуль", Англия)
  •  20. Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал", Габон)
  •  Душан Тадич ("Аякс", Сербия)
  • 22. Уго Ллорис ("Тоттенхэм", Франция)
  • Сон Хын Мин ("Тоттенхэм", Южная Корея)
  • 24. Калиду Кулибали ("Наполи", Сенегал)
  • Марк-Андре тер Штеген ("Барселона", Германия)
  •  26. Джорджиньо Вейналдум ("Ливерпуль", Голландия)
  •  Карим Бензема ("Реал", Франция)
  • 28. Жоау Фелиш ("Атлетико"/"Бенфика", Португалия)
  •  Маркиньос (ПСЖ, Бразилия)
  • Донни ван де Бек ("Аякс", Голландия)
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