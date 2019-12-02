Фото: EPA/UPG Генрих Мхитарян

После финального свистка армянский футболист отправился на интервью пресс-службе "волков", где стал отвечать на вопросы, демонстрируя хороший уровень языка. И это несмотря на то, что Генрих приступил к изучению итальянского языка всего 3 месяца назад.

И это только один из 8-и языков, на которых он говорит. Помимо своего родного армянского, а также английского, который он изучил в молодости и который отточил за время выступления за "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал", Мики также говорит по-французски - он жил во Франции до 7-летнего возраста, прежде чем вернуться в Армению.

Кроме того, Мхитарян изучил португальский, когда жил в Бразилии в возрасте 14 лет, а также свободно владеет русским благодаря своей бабушке и украинским, так как жил и играл за донецкий "Шахтер" в течение 5 лет, а также довольно свободно говорит на немецком языке из-за 3-х лет, проведенных в Дортмунде.

Мхитарян перешел в "Рому" из "Арсенала" на правах аренды в начале сентября.

В нынешнем сезоне 30-летний игрок сборной Армении принял участие в 5 матчах Серии А, в которых записал на свой счет 2 гола и 1 результативную передачу.