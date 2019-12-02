После финального свистка армянский футболист отправился на интервью пресс-службе "волков", где стал отвечать на вопросы, демонстрируя хороший уровень языка. И это несмотря на то, что Генрих приступил к изучению итальянского языка всего 3 месяца назад.
Ma @HenrikhMkh già parla italiano?😳 pic.twitter.com/jmcTb0jbRM— AS Roma (@OfficialASRoma) 2 декабря 2019 г.
Кроме того, Мхитарян изучил португальский, когда жил в Бразилии в возрасте 14 лет, а также свободно владеет русским благодаря своей бабушке и украинским, так как жил и играл за донецкий "Шахтер" в течение 5 лет, а также довольно свободно говорит на немецком языке из-за 3-х лет, проведенных в Дортмунде.
Мхитарян перешел в "Рому" из "Арсенала" на правах аренды в начале сентября.
В нынешнем сезоне 30-летний игрок сборной Армении принял участие в 5 матчах Серии А, в которых записал на свой счет 2 гола и 1 результативную передачу.