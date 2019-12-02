Сегодня станет известен обладатель "Золотого мяча-2019"

По 5 "Мячей" на счету Месси и Роналду.

Сегодня в Париже состоится торжественная церемония вручения "Золотого мяча-2019".

По мнению специалистов, аргентинец Лионель Месси, португалец Криштиану Роналду и голландец Вирджил ван Дейк находятся в числе главных фаворитов.

Для Месси и Роналду этот "Мяч" может стать рекордным 6-м.

В число номинантов на "Золотой мяч" входят сразу 30 футболистов:

Первая пятерка: Серхио Агуэро (Манчестер Сити, Аргентина), Уго Льорис (Тоттенхэм, Франция), Душан Тадич (Аякс, Сербия), Фрэнки де Йонг (Барселона, Нидерланды), Садио Мане (Ливерпуль, Сенегал).

Вторая пятерка: Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция), Трент Александр-Арнольд (Ливерпуль, Англия), Донни ван де Беек (Аякс, Нидерланды), Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал, Габон), Марк-Андре тер Штеген (Барселона, Германия).

Третья пятерка: Криштиану Роналду (Ювентус, Португалия), Алиссон (Ливерпуль, Бразилия), Маттейс де Лигт (Ювентус, Нидерланды), Карим Бензема (Реал, Франция), Джорджиньо Вейналдум (Ливерпуль, Нидерланды).

Четвертая пятерка: Вирджил ван Дейк (Ливерпуль, Нидерланды), Сон Хын Мин (Тоттенхэм, Южная Корея), Бернарду Силва (Манчестер Сити, Португалия), Роберт Левандовски (Бавария, Польша), Роберто Фирмино (Ливерпуль, Бразилия).

Пятая пятерка: Лионель Месси (Барселона, Аргентина), Рияд Марез (Манчестер Сити, Марокко), Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити, Бельгия), Калиду Кулибали (Наполи, Сенегал), Антуан Гризманн (Барселона, Франция).

Шестая пятерка: Мохамед Салах (Ливерпуль, Египет), Эден Азар (Реал, Бельгия), Маркиньос (ПСЖ, Бразилия), Рахим Стерлинг (Манчестер Сити, Англия), Жоау Фелиш (Атлетико, Португалия).

Напомним, что год назад эта престижная награда досталась хорвату Луке Модричу, который в нынешнем году в состав "сеяных" не вошел.

Время начала церемонии – 21:30 по Киеву.