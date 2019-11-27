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Роналду вышел на общее второе место по числу матчей в еврокубках

Криштиану обошел Паоло Мальдини.

Криштиану Роналду
Фото: EPA/UPG
Криштиану Роналду
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду в матче против "Атлетико" (1:0) в рамках группового этапа Лиги Чемпионов провел свой 175-й матч в еврокубках.
По этому показателю португалец обошел легендарного экс-капитана "Милана" Паоло Мальдини, на счету которого 174 матча.

До абсолютного рекорда своего бывшего партнера по "Реалу" Икера Касильяса Криштиану осталось сыграть 13 поединков.

Из 175 матчей Роналду 167 пришлись на Лигу Чемпионов, в рамках которой он отличился 127 голами и 46 результативными передачами.

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