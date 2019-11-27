Роналду вышел на общее второе место по числу матчей в еврокубках

По этому показателю португалец обошел легендарного экс-капитана "Милана" Паоло Мальдини, на счету которого 174 матча.
🇪🇺 - Most appearances in all European competitions— Gracenote Live (@GracenoteLive) 26 ноября 2019 г.
188 - Iker Casillas
175 - @Cristiano (+1)
174 - Paolo Maldini #JuveAtleti #UCL
До абсолютного рекорда своего бывшего партнера по "Реалу" Икера Касильяса Криштиану осталось сыграть 13 поединков.
Из 175 матчей Роналду 167 пришлись на Лигу Чемпионов, в рамках которой он отличился 127 голами и 46 результативными передачами.