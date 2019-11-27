Матч проходил в Милане на "Сан-Сиро", и перед самой игрой было неспокойно.
Болельщики устроили массовые беспорядки и начались стычки с полицией.
Инициаторами указываются фанаты хорватской команды из движения Bad Blue Boys, более известной, как ВВВ, их было около 5 тысяч.
Отметим, что ВВВ является одной из самых известных и уважаемых фанатских группировок в Европе. Уже 25 лет они являются одними из лидеров европейской фанатской сцены.
5000 hinchas del Dinamo Zagreb en Milán hoy. Corteo liderado por Bad Blue Boys. #Atalanta #DinamoZagreb #UCL pic.twitter.com/0x5yVtOqV6— Troublemakers España (@TroublemakersEs) 26 ноября 2019 г.
Обзор самого поединка "Аталанта" – "Динамо" – на официальном сайте УЕФА.