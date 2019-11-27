Перед поединком "Аталанты" с "Динамо" в Милане было неспокойно.

Фото: twitter.com/GConfidenziale

В рамках предпоследнего, пятого тура группового раунда Лиги Чемпионов "Аталанта" обыграла загребское "Динамо" 2:0 и возродила свои шансы на проход в стадию плей-офф.

Матч проходил в Милане на "Сан-Сиро", и перед самой игрой было неспокойно.

Болельщики устроили массовые беспорядки и начались стычки с полицией.

Инициаторами указываются фанаты хорватской команды из движения Bad Blue Boys, более известной, как ВВВ, их было около 5 тысяч.Отметим, что ВВВ является одной из самых известных и уважаемых фанатских группировок в Европе. Уже 25 лет они являются одними из лидеров европейской фанатской сцены.

Обзор самого поединка "Аталанта" – "Динамо" – на официальном сайте УЕФА.