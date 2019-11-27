В рамках 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Шахтер" на "Этихад" сыграл вничью с чемпионом Англии - "Манчестер Сити" 1:1.
По ходу матча "горняки" проигрывали, но проявили характер и заставили англичан потерять очки.
Счет в матче был открыт на 57-й минуте. Габриэль Жезус, обыграв двух защитников, сумел отдать пас на Илкая Гюндогана, который ударом низом поразил ближний угол ворот Андрея Пятова - 1:0
Гостям удалось отыграться на 69-й минуте. Додо справа сделал низом передачу в штрафную площадь хозяев и набежавший Манор Соломон практически в упор расстрелял ворота Эдерсона - 1:1.
Напомним, что в первом матче "Шахтер" проиграл дома 0:3
Ничья на "Этихад" позволила "МанСити" досрочно стать победителем группы С.
На вторую путевку в плей-офф претендуют сразу 3 команды.
Предпочтительнее шансы у "горняков", которые с 6-ю очками занимают предварительное второе место.
На 1 очко отстает загребское "Динамо".
Благодаря победе над хорватским клубом 2:0 в борьбу за выход из группы вклинилась "Аталанта", у которой в активе стало 4 очка.
В заключительном туре, который состоится 11 декабря, "Шахтер" будет принимать земляков Труффальдино, а "Динамо" в Загребе сыграет с немотивированными "горожанами".
Обновление. Обзор поединка "Манчестер Сити" - "Шахтер" - на сайте официального вещателя Лиги Чемпионов.