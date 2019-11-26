Андрей Шевченко вошел в топ-10 лучших футбольных тренеров сборных за 2019 год

Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала список лучших футбольных наставников в мире за 2019 год.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко попал в список 10 лучших футбольных наставников, заняв в нем 8-е место, сообщает официальный сайт IFFHS.
А выиграл своеобразную номинацию наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш.
В субъективность данного решения IFFHS говорит тот факт, что сборная Украины, возглавляемая Шевченко, вчистую обыграла национальную команду Португалии в отборочном турнире Евро-2020, как по сумме очного противостояния (0:0, 2:1), так и по занятому месту в турнирной таблице.
Кроме того, Роберто Мартинес – главный тренер сборной Бельгии, которая выиграла все 10 матчей в своей отборочной группе, занял лишь 3-е место.
Справедливости ради, нужно напомнить, что именно португальцы выиграли исторический первый финал Лиги Наций.
Отметим, что тренер молодежной сборной Украины (U-20), которая выиграла мировой чемпионат, Александр Петраков также вошел в список лучших, заняв 19 позицию рейтинга.
- Фернанду Сантуш (сборная Португалии) - 112 баллов
- Тите (Бразилия) - 102
- Роберто Мартинес (Бельгия) - 97
- Дидье Дешам (Франция) - 87
- Джамель Бельмади (Алжир) - 61
- Гарет Саутгейт (Англия) - 45
- Роберто Манчини (Италия) - 42
- АНДРЕЙ ШЕВЧЕНКО (УКРАИНА) - 41
- Рикардо Гарека (Перу) - 22
- Николя Дюпюи (Мадагаскар) и Феликс Санчес Бас (Катар) - 11