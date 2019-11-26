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Андрей Шевченко вошел в топ-10 лучших футбольных тренеров сборных за 2019 год

Наставник сборной Украины занял 8-е место.

Андрей Шевченко вошел в топ-10 лучших футбольных тренеров сборных за 2019 год
Андрей Шевченко
Фото: EPA/UPG

Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала список лучших футбольных наставников в мире за 2019 год.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко попал в список 10 лучших футбольных наставников, заняв в нем 8-е место, сообщает официальный сайт IFFHS.

А выиграл своеобразную номинацию наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш.

В субъективность данного решения IFFHS говорит тот факт, что сборная Украины, возглавляемая Шевченко, вчистую обыграла национальную команду Португалии в отборочном турнире Евро-2020, как по сумме очного противостояния (0:0, 2:1), так и по занятому месту в турнирной таблице.

Кроме того, Роберто Мартинес – главный тренер сборной Бельгии, которая выиграла все 10 матчей в своей отборочной группе, занял лишь 3-е место.

Справедливости ради, нужно напомнить, что именно португальцы выиграли исторический первый финал Лиги Наций.

Отметим, что тренер молодежной сборной Украины (U-20), которая выиграла мировой чемпионат, Александр Петраков также вошел в список лучших, заняв 19 позицию рейтинга.

  1. Фернанду Сантуш (сборная Португалии) - 112 баллов
  2. Тите (Бразилия) - 102
  3. Роберто Мартинес (Бельгия) - 97
  4. Дидье Дешам (Франция) - 87
  5. Джамель Бельмади (Алжир) - 61
  6. Гарет Саутгейт (Англия) - 45
  7. Роберто Манчини (Италия) - 42
  8. АНДРЕЙ ШЕВЧЕНКО (УКРАИНА) - 41
  9. Рикардо Гарека (Перу) - 22
  10. Николя Дюпюи (Мадагаскар) и Феликс Санчес Бас (Катар) - 11
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