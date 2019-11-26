Андрей Шевченко вошел в топ-10 лучших футбольных тренеров сборных за 2019 год

Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала список лучших футбольных наставников в мире за 2019 год.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко попал в список 10 лучших футбольных наставников, заняв в нем 8-е место, сообщает официальный сайт IFFHS.

А выиграл своеобразную номинацию наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш.

В субъективность данного решения IFFHS говорит тот факт, что сборная Украины, возглавляемая Шевченко, вчистую обыграла национальную команду Португалии в отборочном турнире Евро-2020, как по сумме очного противостояния (0:0, 2:1), так и по занятому месту в турнирной таблице.

Кроме того, Роберто Мартинес – главный тренер сборной Бельгии, которая выиграла все 10 матчей в своей отборочной группе, занял лишь 3-е место.

Справедливости ради, нужно напомнить, что именно португальцы выиграли исторический первый финал Лиги Наций.

Отметим, что тренер молодежной сборной Украины (U-20), которая выиграла мировой чемпионат, Александр Петраков также вошел в список лучших, заняв 19 позицию рейтинга.