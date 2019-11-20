Стали известны все корзины при жеребьевке Евро-2020

Сборная Украины попала в первую корзину благодаря своим удачным выступлениям.
Корзина 1
- 1. Италия
- 2. Англия
- 3. Бельгия
- 4. Испания
- 5. УКРАИНА
- 6. Германия
Корзина 2
- 7. Франция
- 8. Польша
- 9. Швейцария
- 10. Хорватия
- 11. Россия
- 12. Нидерланды
Корзина 3
- 13. Португалия
- 14. Турция
- 15. Дания
- 16. Австрия
- 17. Швеция
- 18. Чехия
Корзина 4 (+4 команды из плей-офф Лиги Наций)
- 19. Финляндия
- 20. Уэльс
Напомним, сборная Украины на Евро-2020 попала в группу C с Нидерландами.
Жеребьевка состоится 30 ноября.