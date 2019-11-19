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Клопп назвал свой самый нелюбимый стадион

"Рамон Санчес Писхуан" попал в немилость к Юргену.

Клопп назвал свой самый нелюбимый стадион
Юрген Клопп
Фото: EFE

В течение последних нескольких лет домашний стадион "Севильи" - "Рамон Санчес Писхуан" стал грозным стадионом для больших клубов.

Это признал и нынешний тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.

"Я не уверен, какой стадион является лучшим для игры, но стадион, на котором я ненавижу играть, находится в Севилье. Из-за атмосферы, на самом деле это комплимент", - цитирует немецкого специалиста Marca.

У Клоппа нет положительного опыта на этом стадионе еще со времен, когда он тренировал "Майнц" и "Боруссию" (Дортмунд).

В последний раз Клопп играл на "Хуан Санчес Писхуан" с "Ливерпулем" в матче группового турнира Лиги Чемпионов. В ноябре 2017 года английский клуб выигрывал у "Севильи" до перерыва со счетом 3:0 (дубль Роберто Фирмино и гол Садио Мане), но встреча завершилась ничьей - 3:3.

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