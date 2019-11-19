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На Евро-2020 будут играть разноцветными мячами

Уже известны 19 участников турнира.

Официальный мяч Евро-2020 уже представлен.

Однако, стало известно, что компания Adidas выпустит еще несколько мячей для чемпионата Европы, они будут разноцветными, сообщает xsport.ua.

Это сделано из-за того, что турнир будет проводиться в разных европейских странах.

Пока неизвестно, для каких стадионов или матчей будут предназначены те или иные мячи.

Напомним, определились уже 19 команд, обеспечивших себе участие в финальной части Евро-2020: Австрия, Англия, Бельгия, Германия, Голландия, Дания, Испания, Италия, Польша, Португалия, Россия, Турция, УКРАИНА, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария и Швеция.

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