Официальный мяч Евро-2020 уже представлен.

Однако, стало известно, что компания Adidas выпустит еще несколько мячей для чемпионата Европы, они будут разноцветными, сообщает xsport.ua.

Это сделано из-за того, что турнир будет проводиться в разных европейских странах.

Пока неизвестно, для каких стадионов или матчей будут предназначены те или иные мячи.

Напомним, определились уже 19 команд, обеспечивших себе участие в финальной части Евро-2020: Австрия, Англия, Бельгия, Германия, Голландия, Дания, Испания, Италия, Польша, Португалия, Россия, Турция, УКРАИНА, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария и Швеция.