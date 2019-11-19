Свои заключительные матчи отборочного турнира Евро-2020 провели команды группы J.

В частности, сборная Италии проводила свой последний отборочный поединок на родине Коза Ностра – на Сицилии, в ее столице – Палермо.

Соперником была сборная Армении.

Морально и функционально устаревший стадион "Ренцо Барбера", с непонятным выходом игроков на поле из-за ворот, стал свидетелем рекордной за последний 71 год результативности, продемонстрированной Squadra Azzurra.

Подопечные Роберто Манчини 9 раз "расписались" в воротах Арама Айрапетяна. Правда, и сами один раз пропустили – 9:1.

Последний раз сборная Италии забивала 9 голов 71 год назад, когда они на летних Олимпийских играх-1948 в Англии разгромили сборную США 9:0.

Самая крупная победа сборной Италии в истории произошла на Олимпийских играх 1928 года. Тогда со счетом 11:3 был обыгран Египет.

Добавим, что сборная Италии завершила отборочный цикл 100-процентным результатам - в десяти матчах было одержано столько же побед, при разности мячей 37:4.