Команда Шевченко не проиграла ни одного матча в календарном году.

Сборная Украины провела свою самую успешную отборочную кампанию.

Вчера поздно вечером команда вернулась на родину после выездной игры отборочного турнира Евро-2020 против команды Сербии (2:2).

Команду тепло встретили болельщики в аэропорту "Борисполь", сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Напомним, дружине Андрея Шевченко удалось выйти на Евро-2020 с первого места в группе, при этом не проиграв ни одного матча в течение отбора.

Всего Украина не проигрывает уже больше года – последний раз наша национальная команда проиграла 16 ноября сборной Словакии 1:2.

30 ноября в Бухаресте состоится жеребьевка финального раунда чемпионата Европы.

Украина обеспечила себе место в первой корзине.