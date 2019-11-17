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Сборная Украины вырвала ничью в последнем матче отбора на Евро-2020

Вторую путевку от нашей группы получила Португалия.

Фото: EPA/UPG

Сборная Украины в заключительном матче отбора на Евро-2020 Украина на выезде сыграла вничью с Сербией со счетом 2:2, причем украинцы дважды отыгрались, уступая в счете.

Сборная Сербии вышла вперед уже на 9-й минуте матча, когда Душан Тадич реализовал пенальти. На 33 минуте Роман Яремчук забил в ответ, замкнув головой подачу Виктора Цыганкова.

Фото: EPA/UPG

После перерыв, на 56 минуте серб Александар Митрович с близкого расстояния переиграл вратаря сборной Украины Андрея Пятова. В компенсированное время Украина сравняла счет после точного удара Артема Беседина.

Фото: EPA/UPG

Сборная Украины выиграла группу B c 20 очками и сыграет в финальной части Евро-2020.

Вторую путевку получила сборная Португалии, действующий чемпион Европы. Она набрала 17 очков.

Сербы с 14 очками стали третьими. Четвертое место у Люксембурга, который набрал четыре очка, а последней стала Литва с 1 очком.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

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