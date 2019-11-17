Братья Азар принесли сборной Бельгии победу над россиянами в матче квалификации Евро-2020
Братья Азар принесли сборной Бельгии победу над россиянами в матче квалификации Евро-2020
В Киеве спецназ взял штурмом квартиру и задержал 17 человек
В Киеве спецназ взял штурмом квартиру и задержал 17 человек
Кабмин отменил ограничение тарифов на отопление и горячую воду
Кабмин отменил ограничение тарифов на отопление и горячую воду
В Киеве задержали главу "Укрэксимбанка" (обновлено)
В Киеве задержали главу "Укрэксимбанка" (обновлено)
Ибрагимович не дрогнул перед лицом юной тхэквондистки
Ибрагимович не дрогнул перед лицом юной тхэквондистки
"Евросолидарность" требует возбудить дела против двух депутатов от "Слуги народа"
"Евросолидарность" требует возбудить дела против двух депутатов от "Слуги народа"
Министром обороны Молдовы стал сторонник донбасских боевиков
Министром обороны Молдовы стал сторонник донбасских боевиков
В Белой Церкви за 50 секунд ограбили магазин меха на 130 тыс. грн
В Белой Церкви за 50 секунд ограбили магазин меха на 130 тыс. грн
Рада проголосовала за увольнение Трубы
Рада проголосовала за увольнение Трубы
ГлавнаяСпорт

Президент "Милана" на 6 лет может сесть в тюрьму

Скарони подозревают в коррупции.

Президент "Милана" на 6 лет может сесть в тюрьму
Паоло Скарони
Фото: Википедия

Генеральная прокуратура Италии подозревает президента "Милана" Паоло Скарони в коррупции, сообщает isport.ua, со ссылкой на Reuters.

По информации источника, правоохранительные органы потребовали для функционера шесть лет и четыре месяца тюрьмы. Это произошло в рамках дела о предполагаемых взятках, выплаченных итальянской нефтегазовой компанией Eni (бывшим генеральным директором которой и являлся Скарони) в Алжире.

Отмечается, что функционер, который в настоящее время является действующим вице-президентом итальянского подразделения Банка Ротшильдов, дал взятку правительству Алжира, чтобы дочерняя фирма компании получила контракт на 8 млрд евро.

В свою очередь, юрист Скарони, Энрике де Кастельони, настаивает на том, что Паоло уже дважды был оправдан по этому делу. Защитная речь будет заслушана в суде 20 ноября.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также