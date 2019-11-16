Забавный случай произошел в матче двух шведских команд.

Курьезный эпизод произошел в матче 1/8 финала хоккейной Лиги Чемпионов между шведскими командами "Шеллефтео"и "Юргорденом" (3:3).

Хозяева - хоккеисты "Шеллефтео" при счете 3:2 владели шайбой и заменили вратаря на полевого игрока, пытаясь реализовать отложенный штраф соперников, однако в своем усердии несколько перестарались.

После броска по воротам столичной команды никто из игроков "Шеллефтео" не закрыл "зону" и шайба, не коснувшись никого, пролетела через всю площадку, залетев точно в ворота хозяев.

Поскольку автоголы в хоккее не фиксируются, авторство гола записали на голкипера "Юргордена" Никласа Сведберга, который последним из гостей касался шайбы, парировав ее в предыдущем эпизоде.

Таким образом, вратарь стал автором решающей шайбы, которая помогла его команде сыграть вничью.