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Вратарь забил гол в хоккейной Лиге Чемпионов, даже не коснувшись шайбы

Забавный случай произошел в матче двух шведских команд.

Вратарь забил гол в хоккейной Лиге Чемпионов, даже не коснувшись шайбы
Случайный герой - Никлас Сведберг
Фото: dn.se

Курьезный эпизод произошел в матче 1/8 финала хоккейной Лиги Чемпионов между шведскими командами "Шеллефтео"и "Юргорденом" (3:3).

Хозяева - хоккеисты "Шеллефтео" при счете 3:2 владели шайбой и заменили вратаря на полевого игрока, пытаясь реализовать отложенный штраф соперников, однако в своем усердии несколько перестарались.

После броска по воротам столичной команды никто из игроков "Шеллефтео" не закрыл "зону" и шайба, не коснувшись никого, пролетела через всю площадку, залетев точно в ворота хозяев.

Поскольку автоголы в хоккее не фиксируются, авторство гола записали на голкипера "Юргордена" Никласа Сведберга, который последним из гостей касался шайбы, парировав ее в предыдущем эпизоде.

Таким образом, вратарь стал автором решающей шайбы, которая помогла его команде сыграть вничью.

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