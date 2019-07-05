Андрей Алексеев врывается в #bottlecapchallenge и передает эстафету тем, кто готовится к новому сезону @khl

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Как дела, @hcSKA, @hcavangardomsk и @spartak_hc? Вы готовы?

⠀#МыДинамо pic.twitter.com/LZS17IZrGa