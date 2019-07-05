Хоккеист клуба КХЛ "Динамо" (Москва) Андрей Алексеев по-своему интерпретировал набирающий популярность новый челлендж движение Bottle Cap Challenge.
Вместо открывания бутылки с водой ударом ноги, Андрей решил открыть три бутылки одним броском шайбы.
Андрей Алексеев врывается в #bottlecapchallenge и передает эстафету тем, кто готовится к новому сезону @khl— HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) 5 июля 2019 г.
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Как дела, @hcSKA, @hcavangardomsk и @spartak_hc? Вы готовы?
⠀#МыДинамо pic.twitter.com/LZS17IZrGa
"Трудовой почин" соотечественника поддержала бронзовая призерка в одиночном катании Универсиады-2019 Станислава Константинова, которая открыла бутылку с водой коньком.
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Большое спасибо за то, что отмечали меня под роликом Макгрегора.😅 Теперь настало время выводить челлендж на новый уровень. Конор и Джейсон Стэтхэм, конечно, клево открыли бутылку. Но смогут ли они повторить этот трюк в коньках? #bottlecapchallenge . . @Thenotoriousmma @jasonstatham can you repeat this trick in skates?