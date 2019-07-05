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Ширится движение Bottle Cap Challenge: хоккеист открыл три бутылки одним броском шайбы

В роли "Робин Гуда" Андрей Алексеев.

Хоккеист клуба КХЛ "Динамо" (Москва) Андрей Алексеев по-своему интерпретировал набирающий популярность новый челлендж движение Bottle Cap Challenge.

Вместо открывания бутылки с водой ударом ноги, Андрей решил открыть три бутылки одним броском шайбы.

Судя по наличию рядом лежащих шайб, Алексеев предпринял не один десяток попыток для достижения поставленной цели.

"Трудовой почин" соотечественника поддержала бронзовая призерка в одиночном катании Универсиады-2019 Станислава Константинова, которая открыла бутылку с водой коньком.

 

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