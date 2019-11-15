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Матч высшей лиги по американскому футболу завершился массовой дракой

Встреча завершилась не на джентльменской волне.

Матч высшей лиги по американскому футболу завершился массовой дракой
Фото: скриншот

Матч Национальной футбольной лиги (NFL) - профессиональной лиги американского футбола в США между 6-кратными обладателями Супербоула - "Питтсбург Стилерз" и "Кливленд Браунс", состоявшийся в Кливленде на "Ферст Энерджи Стэдиум", завершился массовой дракой.

За 8 секунд до конца матча двух принципиальных соперников между защитниками "Кливленда" и атакующими игроками "Питтсбурга" завязалась жесткая потасовка, переросшая в массовую драку с участием запасных игроков.

В эпизоде столкновения игрок гостей сорвал шлем со своего визави и нанес им несколько мощных ударов по голове.

Матч завершился победой "Кливленда" со счетом 21:7 (7:0, 7:0, 0:7, 7:0).

Сообщается, что NFL принимает решение о наказании зачинщиков.

Обзор массовой драки – на официальном сайте вещателя NFL.

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