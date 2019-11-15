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Безус в матче против Эстонии повторил рекорд сборной Украины

Роман забил свой 5-й гол за сборную.

Безус в матче против Эстонии повторил рекорд сборной Украины
Роман Безус
Фото: ua.tribuna.com

Сборная Украины одержала минимальную победу в товарищеском матче над сборной Эстонии (1:0), который был сыгран накануне в Запорожье.

Победный гол на второй добавленной минуте забил вышедший на замену после перерыва полузащитник бельгийского "Гента" Роман Безус.

Этот гол стал для 29-летнего футболиста уже 5-м, забитым за национальную команду после выхода на замену.

Это повторение рекорда, принадлежащего Андрею Воробью, сообщает sportarena.com.

Ранее Безус со скамейки забивал в ворота сборной Черногории, дважды - Сан-Марино, а также Молдове.

Стоит отметить, что это все мячи хавбека за сборную.

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