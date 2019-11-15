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Джокович зачехлил ракетку на итоговом турнире АТР, проиграв Федереру

Щвейцарец отправил серба домой.

Джокович зачехлил ракетку на итоговом турнире АТР, проиграв Федереру
Новак Джокович и Роджер Федерер
Фото: EPA/UPG

На Итоговом турнире АТР, проходящем в британской столице, состоялся поединок экс-первых ракеток мира – Новака Джоковича (2) и Роджера Федерера (3).

Отметим, проигравший теннисист завершал свои выступления на турнире.

Поединок длился 1 час 14 минут и завершился уверенной победой Федерера 6:4, 6:3.

Это была первая победа Роджера над Новаком с 2015 года.

В полуфинале турнира соперником швейцарца станет победитель пары Стефанос Циципас - Рафаэль Надаль.

Добавим, что для Роджера выход в 1/2 финала на Итоговом турнире АТР стал уже 16-м за карьеру.

Победа третьей ракетки мира над второй означает, что Надаль останется лидером мужского тенниса до конца сезона – в пятый раз за свою карьеру.

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