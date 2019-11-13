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Надаль ушел от поражения в матче против россиянина на Итоговом турнире АТР, проигрывая в решающем сете 0:4

Рафа проявил волю.

Фото: Eurosport

В матче второго тура группы Андре Агасси Итогового турнира ATP в Лондоне встретились соперники, которые свои первые матчи на турнире проиграли – Рафаэль Надаль и Даниил Медведев.

Это была их первая очная встреча после эпичного сражения в финале US Open-2019, в котором победу праздновал испанец 3:2 (7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4).

В столице Великобритании поединок сложился не менее драматично.

Первый сет на тай-брейке выиграл россиянин 7:6 (7-3).

Второй – остался за Надалем 6:3.

В решающей партии Медведев вел 4:0 и в пятом гейме имел два брейк-пойнта, но своими шансами не воспользовался.

Рафа почувствовал слабину соперника и сумел довести сет до второго в матче тай-брейка, в котором оказался сильнее 7-4.

Итоговая победа первой ракетки мира 6:7 (3-7), 6:3, 7:6 (7-4).

Матч продолжался 2 часа и 46 минут.

Чуть позже состоится матч лидеров группы – Стефаноса Циципаса и Александра Зверева.

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