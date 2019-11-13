Джокович сенсационно проиграл матч на Итоговом турнире АТР

Австриец Доминик Тим в зрелищном поединке победил экс-первую ракетку мира, серба Новака Джоковича во втором матче на Итоговом турнире АТР в Лондоне - 6:7 (5-7), 6:3, 7:6 (7-5).

Матч продолжался 2 часа 47 минут.

Определяющим был процент выигранных брейк-пойнтов. Новак довел до победы всего три из девяти своих попыток, а у Доминика процент реализации составил 100% - четыре из четырех.

Отметим, что это вторая победа 26-летнего австрийца на Итоговом турнире (ранее был обыгран Роджер Федерер 7:5, 7:5) и он досрочно обеспечил себе путевку в полуфинал.

Во втором матче группы Федерер обыграл итальянца Маттео Берреттини 7:6 (7-2), 6:3.

Вторую путевку в плей-офф в очном поединке разыграют экс-первые ракетки мира – Джокович и Федерер. Матч "атлантов" состоится завтра.