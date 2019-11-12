"Барселона" на своем официальном сайте представила новую форму. Она выполнена в цветах флага Каталонии.
💛❤️💛❤️💛❤️💛❤️💛— FC Barcelona (@FCBarcelona) 12 ноября 2019 г.
😍 @SergiRoberto10#HoPortemDins pic.twitter.com/QSgTGL5Rbu
Производитель формы - компания Nike. Она поступит в продажу 13 ноября в клубных магазинах и 20 ноября на остальных площадках.
В комментарии клуб сообщил, что новая экипировка подчеркивает каталонские корни команды, связь с каталонской идентичностью, культурой и ценностями.
Слоган Ho portem dins (Это глубоко внутри нас) был выбран, чтобы вспомнить суть "Барсы" и один из факторов, влияющих на то, чтобы быть "Больше, чем клуб", а именно гордость за принадлежность к Барселоне и Каталонии.