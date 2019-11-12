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"Барселона" представила новую форму цветов флага Каталонии

В своем новом комплекте "Барса" стремится продемонстрировать корни клуба.

"Барселона" на своем официальном сайте представила новую форму. Она выполнена в цветах флага Каталонии.

Производитель формы - компания Nike. Она поступит в продажу 13 ноября в клубных магазинах и 20 ноября на остальных площадках.

В комментарии клуб сообщил, что новая экипировка подчеркивает каталонские корни команды, связь с каталонской идентичностью, культурой и ценностями.

Слоган Ho portem dins (Это глубоко внутри нас) был выбран, чтобы вспомнить суть "Барсы" и один из факторов, влияющих на то, чтобы быть "Больше, чем клуб", а именно гордость за принадлежность к Барселоне и Каталонии.

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