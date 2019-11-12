По факту расизма на матче "Шахтер" – "Динамо" полиция открыла уголовное дело

Правоохранители считают, что это не просто хулиганство.

Национальная полиция Харьковской области открыла уголовное производство по факту правонарушений во время матча "Шахтер" - "Динамо" (1:0), сообщает официальный сайт полиции.

Следователи Слободского отдела полиции 11 ноября возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам), отмечается в коммюнике.

В настоящий момент дело передано в прокуратуру Харьковской области для решения вопроса о возможном изменении подследственности, а также предпринимаются меры по установлению и розыску причастных к преступлению лиц.

На сайте отмечается, что во время игры около 20 болельщиков футбольного клуба "Динамо" выкрикивали непристойные лозунги расистского характера в адрес игроков "Шахтера".