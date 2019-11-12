Фото: ffu.ua ФФУ

Украинская ассоциация футбола определила 11 претендентов на лучший гол 2019 года в Украине.

Список претендентов на авторство лучшего гола 2019 года в Украине:

Руслан Малиновский (сборная Украины) Владислав Клименко (Ингулец) Сергей Сидорчук (Динамо) Денис Кожанов (Волынь) Джоель Абу Ханна (Заря) Надежда Иванченко (женская сборная Украины U-17) Виктор Цыганков (сборная Украины) Иван Гливый (Кристалл) Тарас Степаненко (Шахтер) Георгий Цитаишвили (сборная Украины U-20) Андрей Ярмоленко (сборная Украины)

Голосование продлится до 25 ноября, а победитель будет назван 2 декабря в рамках церемонии награждения "Футбольные звезды Украины-2019".

Голы претендентов можно увидеть на официальной странице УАФ в фейсбуке.