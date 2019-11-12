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Определены номинанты на лучший гол 2019 года в Украине

Началось голосование.

ФФУ
Фото: ffu.ua
ФФУ
Украинская ассоциация футбола определила 11 претендентов на лучший гол 2019 года в Украине.

Список претендентов на авторство лучшего гола 2019 года в Украине:

  1. Руслан Малиновский (сборная Украины)
  2. Владислав Клименко (Ингулец)
  3. Сергей Сидорчук (Динамо)
  4. Денис Кожанов (Волынь)
  5. Джоель Абу Ханна (Заря)
  6. Надежда Иванченко (женская сборная Украины U-17)
  7. Виктор Цыганков (сборная Украины)
  8. Иван Гливый (Кристалл)
  9. Тарас Степаненко (Шахтер)
  10. Георгий Цитаишвили (сборная Украины U-20)
  11. Андрей Ярмоленко (сборная Украины)

Голосование продлится до 25 ноября, а победитель будет назван 2 декабря в рамках церемонии награждения "Футбольные звезды Украины-2019".

Голы претендентов можно увидеть на официальной странице УАФ в фейсбуке.

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