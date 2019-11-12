Список претендентов на авторство лучшего гола 2019 года в Украине:
- Руслан Малиновский (сборная Украины)
- Владислав Клименко (Ингулец)
- Сергей Сидорчук (Динамо)
- Денис Кожанов (Волынь)
- Джоель Абу Ханна (Заря)
- Надежда Иванченко (женская сборная Украины U-17)
- Виктор Цыганков (сборная Украины)
- Иван Гливый (Кристалл)
- Тарас Степаненко (Шахтер)
- Георгий Цитаишвили (сборная Украины U-20)
- Андрей Ярмоленко (сборная Украины)
Голосование продлится до 25 ноября, а победитель будет назван 2 декабря в рамках церемонии награждения "Футбольные звезды Украины-2019".
Голы претендентов можно увидеть на официальной странице УАФ в фейсбуке.