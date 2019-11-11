Экс-игрок "Шахтера" назвал Украину "отсталой страной"

Экс-игрок донецкого "Шахтера" Бернард, выступающий за клуб Английской Премьер-Лиги ливерпульский "Эвертон", в комментариях к записи капитана "горняков" Тайсона в инстаграме поддержал бывшего одноклубника и своего соотечественника после инцидента с расизмом со стороны болельщиков "Динамо".

"К сожалению, это очень отсталая страна, когда дело доходит до этого, брат. Но никогда не прекращай сражаться и делать то, что ты хорошо умеешь, то есть играть в футбол. Я люблю тебя", - написал Бернард, чья зарплата по контракту с "ирисками" составляет 150 тыс. фунтов в неделю.

Ранее слова поддержки Тайсону выразили форвард ПСЖ Неймар, а также экс-игрок "Шахтера" Дуглас Коста, выступающий за "Ювентус".