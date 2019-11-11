Возможность прохода
Возможность прохода
В Киеве жестоко избили ветерана АТО "Хана" и его жену (обновлено)
В Киеве жестоко избили ветерана АТО "Хана" и его жену (обновлено)
Новым лидером "Слуги народа" избран Александр Корниенко
Новым лидером "Слуги народа" избран Александр Корниенко
"Слуга народа" отойдет от идеологии либертарианства
"Слуга народа" отойдет от идеологии либертарианства
В Житомирской области убит адвокат одного из подозреваемых по делу Вороненкова (обновлено)
В Житомирской области убит адвокат одного из подозреваемых по делу Вороненкова (обновлено)
Руслан Рябошапка: "Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок"
Руслан Рябошапка: "Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок"
Съезд «Слуг»: песни, шутки и новая идеология
Съезд «Слуг»: песни, шутки и новая идеология
Сторонники Филарета ворвались в киевский суд, от них забаррикадировались стульями (обновлено)
Сторонники Филарета ворвались в киевский суд, от них забаррикадировались стульями (обновлено)
Большинство жителей ОРДЛО назвали войну на Донбассе внутренним украинским конфликтом
Большинство жителей ОРДЛО назвали войну на Донбассе внутренним украинским конфликтом
ГлавнаяСпорт

В матче Бундеслиге завязалась драка после того, как игрок "Айнтрахта" ударил главного тренера "Фрайбурга"

Давид Абрахам спровоцировал массовую заварушку на поле.

Фото: Twitter
Скандальный эпизод произошел в матче 11-го тура Бундеслиги между "Фрайбургом" и "Айнтрахтом" (1:0).

Защитник гостей Давид Абрахам в компенсированное время, в попытке быстро ввести мяч в игру, грубо ударил плечом главного тренера "Фрайбурга" Кристиана Штрайха, который стоял у Давида на пути.

Фото: твиттер
В результате, Штрайх высоко взмыл над газоном и на поле образовалась массовая потасовка.

В итоге, Абрахам был удален с поля за хамское поведение.

После минимальной победы, "Фрайбург" вместе с "Баварией" и "Лейпцигом", в активе у которых по 21-у очку, продолжает делить 2-4 места, отставая от лидера - мёнхенгладбахской "Боруссии" на 4 очка.

В свою очередь, "Айнтрахт" с 17-ю очками занимает 9-е место.

Напомним, "Фрайбург" ввел правило посещения туалетов на стадионе только по документам.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также