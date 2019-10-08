В матче 7-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская "Бавария" сенсационно уступила дома "Хоффенхайму" 1:2 и сменила лидерство на 3-е место в турнирной таблице.

Однако этот факт особо не огорчил подопечных Нико Ковача, которые на следующий день в полном составе отправились на Theresienwiese (Луг Терезы) отмечать традиционный праздник урожая - "Октоберфест", благо тот самый Терезин луг располагается неподалеку от домашнего стадиона баварцев - "Альянц Арены".

Не стали исключением ни руководство "Баварии", ни сам наставник первой команды.

"Оттянулись" баварцы славно.

При этом не стоит забывать, что уже через пару дней многим из них играть за свои сборные в матчах отбора Евро-2020.

Интересно, как продуктивно сыграет хорват Иван Перешич против венгров или французы Бенжамен Павар и Корентен Толиссо против неуступчивых исландцев.

А как проявит свои польские бомбардирские качества Роберт Левандовски в противостоянии с латышами?

Отметим, что жребий благоволил немецкой команде. Мало того, что Бундестим пропускает ближайший тур, так и в следующем их соперник будет вполне проходимым – сборная Эстонии.