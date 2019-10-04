Определен игрок недели в Лиге Чемпионов

Серж Гнабри был лучшим во втором туре ЛЧ.

Покер форварда "Баварии" Сержа Гнабри в ворота "Тоттенхэма" (7:2), по всей видимости был определяющим в голосовании болельщиков на приз лучшего игрока недели Лиги Чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Среди номинантов также значились Луис Суарес, Ашраф Хакими и Эммануэль Бонавентуре.

Форвард "Барселоны" в матче с "Интером" (2:1) оформил дубль.

Такого же результата добился Хакими в матче "Славия" - "Боруссия" (0:2).

Также два мяча в активе форварда "Брюгге" и экс-игрока "Зари" Бонавентуре в игре с "Реалом" (2:2).