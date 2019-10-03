​Зеленский пришел в Раду для обсуждения "формулы Штайнмайера" (обновлено)
​Зеленский пришел в Раду для обсуждения "формулы Штайнмайера" (обновлено)
На трассе в Полтавской области микроавтобус насмерть сбил патрульную
На трассе в Полтавской области микроавтобус насмерть сбил патрульную
Путин назвал условие для нового транзитного договора и предложил альтернативу
Путин назвал условие для нового транзитного договора и предложил альтернативу
"Нет капитуляции!": в Киеве проходит акция против "формулы Штайнмайера"
"Нет капитуляции!": в Киеве проходит акция против "формулы Штайнмайера"
Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"
Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"
«Президент заметно нервничал»
«Президент заметно нервничал»
"Формула Штайнмайера" принята. Украине приготовиться к поражению
"Формула Штайнмайера" принята. Украине приготовиться к поражению
Боевики "ДНР" и "ЛНР" начали выдвигать Украине условия для местных выборов
Боевики "ДНР" и "ЛНР" начали выдвигать Украине условия для местных выборов
Слуга народа признал: Украина не отвертится от "формулы Штайнмайера". Кремль потирает руки
Слуга народа признал: Украина не отвертится от "формулы Штайнмайера". Кремль потирает руки
ГлавнаяСпорт

Партнеры по "Вест Хэму" в восторге от игры Ярмоленко и готовы еще чаще на него пасовать

Украинец забивает во втором подряд матче АПЛ.

Андрей Ярмоленко
Фото: вест хэм
Андрей Ярмоленко

Центральный защитник "Вест Хэма" Исса Диоп высоко оценил игру украинского хавбека Андрея Ярмоленко.

"Все знают качество "Ярмо", - цитирует француза сенегальского происхождения пресс-служба "хаммерс".

"У него был долгий перерыв, связанный с травмой, но теперь он вернулся на 100%, и он очень помогает команде. Мы его большие поклонники", - добавил Диоп.

Вторит французу и Райан Фредерикс.

"Он (Ярмоленко, прим. – LB.ua) демонстрирует высочайший уровень. Мы хотим пасовать на Ярмоленко еще больше. Мы знаем, что, если мяч у него, что-то обязательно случится. Он особенный игрок", - отметил Райан.

Напомним, Андрей в каждом из двух последних туров Английской Премьер-Лиги забил по голу. 

"Вест Хэм" делит в турнирной таблице 4-5 места с "Арсеналом".

В ближайшую субботу "молоткам" предстоит лондонское дерби против "Кристал Пэлас" в рамках 8-го тура АПЛ.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также