Партнеры по "Вест Хэму" в восторге от игры Ярмоленко и готовы еще чаще на него пасовать

Фото: вест хэм Андрей Ярмоленко

Центральный защитник "Вест Хэма" Исса Диоп высоко оценил игру украинского хавбека Андрея Ярмоленко.

"Все знают качество "Ярмо", - цитирует француза сенегальского происхождения пресс-служба "хаммерс".

"У него был долгий перерыв, связанный с травмой, но теперь он вернулся на 100%, и он очень помогает команде. Мы его большие поклонники", - добавил Диоп.

Вторит французу и Райан Фредерикс.

"Он (Ярмоленко, прим. – LB.ua) демонстрирует высочайший уровень. Мы хотим пасовать на Ярмоленко еще больше. Мы знаем, что, если мяч у него, что-то обязательно случится. Он особенный игрок", - отметил Райан.

Напомним, Андрей в каждом из двух последних туров Английской Премьер-Лиги забил по голу.

"Вест Хэм" делит в турнирной таблице 4-5 места с "Арсеналом".

В ближайшую субботу "молоткам" предстоит лондонское дерби против "Кристал Пэлас" в рамках 8-го тура АПЛ.