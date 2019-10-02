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Диего Коста совершил эпичный промах с 2-х метров в матче Лиги Чемпионов

Конфуз испанца не сказался на итоговом результате в Москве.

Диего Коста совершил эпичный промах с 2-х метров в матче Лиги Чемпионов
Фото: скриншот

Во втором туре Лиги Чемпионов "Атлетико" увезло из Москвы 3 очка, уверенно обыграв "Локомотив" 2:0 – оба своих гола испанский клуб забил после перерыва.

Счет мог быть открыт еще в первые 45 минут, но форвард гостей Диего Коста в одном из эпизодов запустил мяч в небеса, пребывая в одиночестве перед пустыми воротами "железнодорожников".

Ничего не скажешь – большой мастер.

После 2-х туров в группе С двоевластие – по 4 очка набрали "Атлетико" и "Ювентус", расписавшие в стартовом туре боевую ничью в столице Испании (2:2).

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