Во втором туре Лиги Чемпионов "Атлетико" увезло из Москвы 3 очка, уверенно обыграв "Локомотив" 2:0 – оба своих гола испанский клуб забил после перерыва.
Счет мог быть открыт еще в первые 45 минут, но форвард гостей Диего Коста в одном из эпизодов запустил мяч в небеса, пребывая в одиночестве перед пустыми воротами "железнодорожников".
Ничего не скажешь – большой мастер.
После 2-х туров в группе С двоевластие – по 4 очка набрали "Атлетико" и "Ювентус", расписавшие в стартовом туре боевую ничью в столице Испании (2:2).
Diego Costa misses from two yards out #AtleticoMadrid #ChampionsLeague pic.twitter.com/cpkLF37jH3— Colin Podge (@colinpodge) 1 октября 2019 г.