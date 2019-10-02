На пути к рекорду

Накануне в группе С Лиги Чемпионов, в которой выступает "Шахтер", "Манчестер Сити" на домашнем "Этихад" одержал победу над загребским "Динамо" 2:0.

Таким образом, хорваты стали первой командой, которая проиграла 13 выездных матчей ЛЧ подряд.

Ранее они делили это сомнительное достижение с московским "Спартаком".

В следующем туре "Динамо" вновь отправиться за рубеж - 22 октября в Харькове хорваты встретятся с "Шахтером".

Надеемся на продолжение рекордной серии "Динамо".

Обзор матча "Манчестер Сити" - "Динамо" - на сайте официального вещателя Лиги.