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Пал абсолютный антирекорд московского "Спартака" в Лиге Чемпионов

Автором нового достижения стало загребское "Динамо".

Пал абсолютный антирекорд московского "Спартака" в Лиге Чемпионов
На пути к рекорду
Фото: EPA/UPG

Накануне в группе С Лиги Чемпионов, в которой выступает "Шахтер", "Манчестер Сити" на домашнем "Этихад" одержал победу над загребским "Динамо" 2:0.

Таким образом, хорваты стали первой командой, которая проиграла 13 выездных матчей ЛЧ подряд.

Ранее они делили это сомнительное достижение с московским "Спартаком".

В следующем туре "Динамо" вновь отправиться за рубеж - 22 октября в Харькове хорваты встретятся с "Шахтером".

Надеемся на продолжение рекордной серии "Динамо".

Обзор матча "Манчестер Сити" - "Динамо" - на сайте официального вещателя Лиги.

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