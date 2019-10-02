Танец на арбузной корке
Танец на арбузной корке
Елизавета Ясько: "Отказываться от общения с россиянами – неправильно"
Елизавета Ясько: "Отказываться от общения с россиянами – неправильно"
​В Харькове пожилая женщина погибла, пытаясь спуститься со второго этажа по простыням
​В Харькове пожилая женщина погибла, пытаясь спуститься со второго этажа по простыням
​Зеленский пришел в Раду для обсуждения "формулы Штайнмайера" (обновлено)
​Зеленский пришел в Раду для обсуждения "формулы Штайнмайера" (обновлено)
Зеленский объяснил положения "формулы Штайнмайера"
Зеленский объяснил положения "формулы Штайнмайера"
"Формула Штайнмайера" принята. Украине приготовиться к поражению
"Формула Штайнмайера" принята. Украине приготовиться к поражению
По приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том Круз
По приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том Круз
Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"
Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"
​Ахметов заключил мировое соглашение с предыдущим владельцем "Укртелекома"
​Ахметов заключил мировое соглашение с предыдущим владельцем "Укртелекома"
ГлавнаяСпорт

Роналду забил "Байеру" и обновил сразу четыре рекорда Лиги Чемпионов

"Ювентус" уверенно выступил в родных стенах.

Криштиану Роналду
Фото: EPA/UPG
Криштиану Роналду

В рамках 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов туринский "Ювентус" на "Альянц Стэдиуме" не оставил "Байеру" никаких шансов, забив в ворота леверкузенского клуба 3 безответных гола.

Одним из авторов был Криштиану Роналду, на 88-й минуте установивший окончательный счет в матче.

Этим голом и победой своей команды португалец установил сразу несколько рекордов турнира.

Он выиграл свой 102-й матч в ЛЧ и обошел по этому показателю прежнего рекордсмена – бывшего вратаря "Реала" и "Порту" Икера Касильяса.

Гол Криштиану в ворота "фармацевтов" стал 127-м голом Роналду в ЛЧ (для сравнения – у Лионеля Месси 112 голов в ЛЧ) и 130-м в еврокубках (у Месси 115).

Криштиану забивает в еврокубках уже 14-й сезон подряд, а "Байер" стал 33-м клубом, в воротах которого "расписался" звездный португалец. Предыдущий рекорд - 32 клуба-жертвы - делят Рауль и Месси.

Отметим, что у аргентинского форварда "Барселоны" есть шанс догнать португальца хотя бы по последнему показателю уже в ближайшие сутки: сегодня "Барселона" принимает на своем стадионе миланский "Интер" в матче группы F Лиги Чемпионов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также