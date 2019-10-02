Фото: EPA/UPG Криштиану Роналду

В рамках 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов туринский "Ювентус" на "Альянц Стэдиуме" не оставил "Байеру" никаких шансов, забив в ворота леверкузенского клуба 3 безответных гола.

Одним из авторов был Криштиану Роналду, на 88-й минуте установивший окончательный счет в матче.

Cristiano Ronaldo has now scored against record 33 different Clubs in Champions League by beating Raul who scored against 32 teams



Achievement unlocked 😁🐐⚽ pic.twitter.com/60ZSrv4WyR — Rish (@rishquez) 1 октября 2019 г.

Этим голом и победой своей команды португалец установил сразу несколько рекордов турнира.

Он выиграл свой 102-й матч в ЛЧ и обошел по этому показателю прежнего рекордсмена – бывшего вратаря "Реала" и "Порту" Икера Касильяса.

Гол Криштиану в ворота "фармацевтов" стал 127-м голом Роналду в ЛЧ (для сравнения – у Лионеля Месси 112 голов в ЛЧ) и 130-м в еврокубках (у Месси 115).

Криштиану забивает в еврокубках уже 14-й сезон подряд, а "Байер" стал 33-м клубом, в воротах которого "расписался" звездный португалец. Предыдущий рекорд - 32 клуба-жертвы - делят Рауль и Месси.

Отметим, что у аргентинского форварда "Барселоны" есть шанс догнать португальца хотя бы по последнему показателю уже в ближайшие сутки: сегодня "Барселона" принимает на своем стадионе миланский "Интер" в матче группы F Лиги Чемпионов.