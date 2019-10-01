Украинцы пожаловались на ужасное питание на чемпионате мира по легкой атлетике

На чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Катаре с 27 сентября до 6 октября, разгорелся скандал с жильем и питанием спортсменов.

В частности, украинка Ольга Ляхова раскритиковала организаторов соревнований.

"Питание ужасное, есть нечего, и еда, которую нам дают, не сильно качественная. Я была здесь в 2009 году на Всемирных играх среди школьников и здесь было совсем другое питание. Остались такие шикарные воспоминания, а сейчас сплошное разочарование", - цитирует Ольгу sport.ua.

Отметим, что Ляхова не смогли пробиться в финал бега на 800 метров, заняв третье место в первом полуфинальном забеге (2:00.72).

Еще одна украинка, рекордсменка страны в ходьбе на 50 км Кристина Юдкина, которая на ЧМ-2019 стала шестой, также осталась недовольна условиями пребывания в Дохе.

"За еду, я думаю, что на соревнованиях такого уровня должны были сделать питание более продуманным, разнообразным. Ведь сюда приехали не последние люди, а лидеры мировой атлетики. Реально одним картофелем, макаронами и рисом спортсменов не кормят. Мало мяса, овощей, нет сыра", - заявила Юджина.

Более лояльно высказался спринтер Сергей Смелик, который пробился в полуфинал на 200-метровке, но в финал не попал.

"Я не привередливый. Но если учесть, что это одна из богатейших стран, то могли бы поселить и получше. И в питании такого многообразия нет. Хотя есть все необходимое – мясо, рыба, рис, какие-то макароны. В принципе, спортсмены не ходят голодные", - поделился своим мнением Смелик.

Напомним, вчера Ярослава Магучих завоевала для сборной Украины первую медаль ЧМ-2019, став серебряным призером по прыжкам в высоту, при этом установив молодежный рекорд мира.