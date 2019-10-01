В матче 8-го тура французской Лиги 1 "Марсель" на Велодроме принимал "Ренн" (1:1).
Одним из лучших игроков в составе хозяев был голкипер Стив Манданда.
Все усилия футболистов "Ренна" забить гол наталкивались на уверенную игру 34-летнего конголезца.
В одном эпизоде Лучший вратарь чемпионата Франции 2008 и 2011 годов совершил запоминающийся двойной сэйв. Вначале Стив среагировал на удар футболиста "Ренна" с близкого расстояния, а на добивании и вовсе продемонстрировал чудеса реакции, подтвердив свое прозвище - "Феномен".
⚠️ Bombardeo sobre el marco ⚽️💥— Olympique Marseille (@OM_Espanol) 30 сентября 2019 г.
NO. PASA. NADA.
Tenemos a @SteveMandanda 💪 pic.twitter.com/A1bF8pVC17
Добавим, что гостям так и не удалось "пробить" Манданда – гол в свои ворота Стив пропустил от партнера по команде - Хироки Сакаи, оформившего автогол.