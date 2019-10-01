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Голкипер "Марселя" продемонстрировал чудеса реакции в матче чемпионата Франции

Стив Манданда в полном порядке.

Голкипер "Марселя" продемонстрировал чудеса реакции в матче чемпионата Франции
Стив Манданда
Фото: EPA/UPG

В матче 8-го тура французской Лиги 1 "Марсель" на Велодроме принимал "Ренн" (1:1).

Одним из лучших игроков в составе хозяев был голкипер Стив Манданда.

Все усилия футболистов "Ренна" забить гол наталкивались на уверенную игру 34-летнего конголезца.

В одном эпизоде Лучший вратарь чемпионата Франции 2008 и 2011 годов совершил запоминающийся двойной сэйв. Вначале Стив среагировал на удар футболиста "Ренна" с близкого расстояния, а на добивании и вовсе продемонстрировал чудеса реакции, подтвердив свое прозвище - "Феномен".

Добавим, что гостям так и не удалось "пробить" Манданда – гол в свои ворота Стив пропустил от партнера по команде - Хироки Сакаи, оформившего автогол.

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