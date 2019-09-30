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18-летняя украинка установила мировой рекорд U-20 по прыжкам в высоту

Ярослава Магучих завоевала серебро чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе.

Фото: EPA/UPG

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала серебряной медалисткой чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе. В финале 18-летняя украинка установила новый личный рекорд, с третьей попытки покорив отметку в 2,04 метра.

Также Магучих установила новый мировой рекорд среди спортсменок до 20 лет.

Еще одна представительница Украины Юлия Левченко заняла четвертую позицию с результатом в 2,00 метра.

Фото: EPA/UPG

Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

Чемпионкой мира стала россиянка Мария Ласицкане с результатом 2,04 метра. Она покорила эту высоту, использовав меньшее количество попыток, чем Магучих. Бронза досталась американке Вашти Каннингем (2,00 м).

Напомним, что Магучих с результатом 1,96 м. выиграла "золото" на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе. Она стала самой молодой золотой медалисткой в истории Бриллиантовой лиги.

В июле 18-летняя спортсменка с результатом 2 метра заняла 3-е место на седьмом этапе Бриллиантовой лиги в Юджине (США). При этом Ярослава установила уникальное достижение - она стала самой юной прыгуньей в истории, которой покорилась высота в 2 метра.

Кроме того, Магучих является победительницей III юношеских летних Олимпийских игр, которые состоялись в прошлом году в Буэнос-Айресе.

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