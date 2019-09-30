Астрономы открыли планету-гигант, которой "не должно существовать"
Астрономы открыли планету-гигант, которой "не должно существовать"
Танец на арбузной корке
Танец на арбузной корке
От Трампа ушёл не Волкер, от Трампа ушло ЦРУ
От Трампа ушёл не Волкер, от Трампа ушло ЦРУ
Bloomberg: старшая дочь Путина участвует в обсуждениях редактирования ДНК человека
Bloomberg: старшая дочь Путина участвует в обсуждениях редактирования ДНК человека
Украина возобновит пассажирские перевозки к адмигранице с Крымом (обновлено)
Украина возобновит пассажирские перевозки к адмигранице с Крымом (обновлено)
Елизавета Ясько: "Отказываться от общения с россиянами – неправильно"
Елизавета Ясько: "Отказываться от общения с россиянами – неправильно"
Вокруг Зеленского возник скандал из-за формата его посещения Бабьего Яра
Вокруг Зеленского возник скандал из-за формата его посещения Бабьего Яра
Компания из восьми человек попала в ДТП в Мироновке, погиб пассажир, ехавший в багажнике
Компания из восьми человек попала в ДТП в Мироновке, погиб пассажир, ехавший в багажнике
S&P спрогнозировало курс гривны до 2022 года
S&P спрогнозировало курс гривны до 2022 года
ГлавнаяСпорт

На ЧМ-2019 по легкой атлетике впервые в истории в одном спринтерском забеге встретились женщины и мужчины

На чемпионате мира прошел финал первой смешанной эстафеты.

На ЧМ-2019 по легкой атлетике впервые в истории в одном спринтерском забеге встретились женщины и мужчины

На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе прошел первый в истории финал в смешанной эстафете 4х400 метров.

Отметим, что в этом виде программы в забеге принимают участие по двое мужчин и женщин в каждой команде. При этом правилами соревнований не регламентирован порядок прохождения дистанции мужчинами и женщинами.

В частности, сборная Польши так составила заявку, что, когда у соперников на второй этап вышли женщины, то у нее бежал мужчина.

В свою очередь, на последнем этапе у поляков бежала Юстина Свети, которая имела большое преимущество перед соперниками, но полька не смогла защитить свое лидерство, так как ее довольно легко обогнали спортсмены из других стран.

В итоге, сборная Польша заняла лишь 5-е место.

А победу одержала сборная США, установив новый мировой рекорд.

Финал:

  1. США - 3.09,34
  2. Ямайка - 3.11,78
  3. Бахрейн - 3.11,82
  4. Великобритания - 3.12,27
  5. Польша - 3.12,33
  6. Бельгия - 3.14,22

Добавим, что в 2020 году смешанная эстафета 4х400 метров будет представлена на Олимпийских играх.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также