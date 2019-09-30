На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе прошел первый в истории финал в смешанной эстафете 4х400 метров.
Отметим, что в этом виде программы в забеге принимают участие по двое мужчин и женщин в каждой команде. При этом правилами соревнований не регламентирован порядок прохождения дистанции мужчинами и женщинами.
В частности, сборная Польши так составила заявку, что, когда у соперников на второй этап вышли женщины, то у нее бежал мужчина.
В свою очередь, на последнем этапе у поляков бежала Юстина Свети, которая имела большое преимущество перед соперниками, но полька не смогла защитить свое лидерство, так как ее довольно легко обогнали спортсмены из других стран.
В итоге, сборная Польша заняла лишь 5-е место.
А победу одержала сборная США, установив новый мировой рекорд.
🇺🇸 @Wil_WL3 + @allysonfelix + @courtneyokolo + @MCJR__ = 🥇🥇🥇🥇— IAAF (@iaaforg) 29 сентября 2019 г.
Team @usatf break mixed 4x400m relay world record for the second time in as many days.
📰: https://t.co/C3FvuKyYh6#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/1dGk8CncaL
- США - 3.09,34
- Ямайка - 3.11,78
- Бахрейн - 3.11,82
- Великобритания - 3.12,27
- Польша - 3.12,33
- Бельгия - 3.14,22
Добавим, что в 2020 году смешанная эстафета 4х400 метров будет представлена на Олимпийских играх.