На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе прошел первый в истории финал в смешанной эстафете 4х400 метров.

Отметим, что в этом виде программы в забеге принимают участие по двое мужчин и женщин в каждой команде. При этом правилами соревнований не регламентирован порядок прохождения дистанции мужчинами и женщинами.

В частности, сборная Польши так составила заявку, что, когда у соперников на второй этап вышли женщины, то у нее бежал мужчина.

В свою очередь, на последнем этапе у поляков бежала Юстина Свети, которая имела большое преимущество перед соперниками, но полька не смогла защитить свое лидерство, так как ее довольно легко обогнали спортсмены из других стран.

В итоге, сборная Польша заняла лишь 5-е место.

А победу одержала сборная США, установив новый мировой рекорд.

США - 3.09,34 Ямайка - 3.11,78 Бахрейн - 3.11,82 Великобритания - 3.12,27 Польша - 3.12,33 Бельгия - 3.14,22

Добавим, что в 2020 году смешанная эстафета 4х400 метров будет представлена на Олимпийских играх.