​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Коштовна медицина
Коштовна медицина
Гарвардська медична школа пояснила, коли і який кашель має насторожити
Гарвардська медична школа пояснила, коли і який кашель має насторожити
Ціна на автогаз — 40 грн до кінця року за оптимістичного сценарію. Але може бути більше
Ціна на автогаз — 40 грн до кінця року за оптимістичного сценарію. Але може бути більше
​Співробітників Голосіївського РТЦК Києва і цивільних, які допомагали ухилянтам, узято під варту, - ДБР
​Співробітників Голосіївського РТЦК Києва і цивільних, які допомагали ухилянтам, узято під варту, - ДБР
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
FT: Volkswagen планує закрити три заводи, звільнити десятки тисяч працівників і зменшити зарплату на 10%
FT: Volkswagen планує закрити три заводи, звільнити десятки тисяч працівників і зменшити зарплату на 10%
Ефект МСЕК: хто замінить Костіна в кріслі генпрокурора?
Ефект МСЕК: хто замінить Костіна в кріслі генпрокурора?
Модернізація Patriot і дрони проти дронів. Американські новації у сфері протиповітряної оборони
Модернізація Patriot і дрони проти дронів. Американські новації у сфері протиповітряної оборони
ГоловнаСпорт

«Дзюдо займає майже 100 відсотків мого життя», – Дар’я Білодід

Українка займається дзюдо протягом 18 років.

«Дзюдо займає майже 100 відсотків мого життя», – Дар’я Білодід
Дар'я Білодід
Фото: IJF

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід пояснила Lb.ua, яке місце дзюдо посідає у її житті.

«Дзюдо – це частина мого життя. Я займаюсь цим уже 18 років і для мене це дуже важливий вид спорту. Мені здається, що воно займає майже 100 відсотків мого життя. Вся моя родина жила, живе цим спортом, тому від цього неможливо відмовитись. Це на все життя», – сказала Дар'я.

Вона також зауважила, що для досягнення своїх цілей потрібно тренуватися і мріяти. 

«У цьому світі все можливо і всього можна досягнути. Потрібно мріяти, тренуватись і ніколи не здаватись, навіть якщо щось не вдається. Потрібно йти до своєї мрії», – пояснила дзюдоїстка.

Водночас Білодід наголосила, що зараз мріє про мир в Україні. 

На питання про продовження спортивної кар'єри спортсменка не відповіла.

Нагадаємо, бронзова призерка Олімпіади-2020 у Токіо Дар'я Білодід поступилася в 1/8 фіналу Ігор у Парижі-2024.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies