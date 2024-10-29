«Дзюдо займає майже 100 відсотків мого життя», – Дар’я Білодід

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід пояснила Lb.ua, яке місце дзюдо посідає у її житті.

«Дзюдо – це частина мого життя. Я займаюсь цим уже 18 років і для мене це дуже важливий вид спорту. Мені здається, що воно займає майже 100 відсотків мого життя. Вся моя родина жила, живе цим спортом, тому від цього неможливо відмовитись. Це на все життя», – сказала Дар'я.

Вона також зауважила, що для досягнення своїх цілей потрібно тренуватися і мріяти.

«У цьому світі все можливо і всього можна досягнути. Потрібно мріяти, тренуватись і ніколи не здаватись, навіть якщо щось не вдається. Потрібно йти до своєї мрії», – пояснила дзюдоїстка.

Водночас Білодід наголосила, що зараз мріє про мир в Україні.

На питання про продовження спортивної кар'єри спортсменка не відповіла.

Нагадаємо, бронзова призерка Олімпіади-2020 у Токіо Дар'я Білодід поступилася в 1/8 фіналу Ігор у Парижі-2024.