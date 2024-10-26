Формула-1. Домінацію Ферстаппена і «Ред Булла» буде перервано?

Цьогорічний сезон у Формулі-1 як ніколи запеклий. Найцікавіше, що за 5 етапів до кінця сезону ім’я володаря головної корони автоперегонів досі невідоме – боротьба триває як в особистому заліку пілотів, так і в Кубку конструкторів. Хто складає конкуренцію Максу Ферстаппену і його «Ред Буллу», а також про наступний етап Формули-1 у Мексиці – на Lb.ua.

Голландець Макс Ферстаппен у дії під час Гран-прі у Мексиці.

«Феррарі» заявило про готовність виграти Кубок Конструкторів

Минулого тижня у США на «Трасі Америк» команда «Феррарі» оформила несподіваний дубль силами Шарля Леклера та Карлоса Сайнса. Цікаво, що головними претендентами на перемогу у Гран-прі США були Ландо Норріс із «Макларена» та чинний чемпіон Макс Ферстаппен із «Ред Булла», які розмістилися на першій та другій сходинках відповідно за результатами кваліфікації. Одразу за ними гонку розпочинали два пілоти «Феррарі», Карлос Сайнс та Шарль Леклер.

Фото: EPA/UPG Шарль Леклер з Монако перетинає фінішну пряму.

Коли Норріс та Ферстаппен захопилися очною боротьбою, вони буквально проґавили ривок Леклера на першу позицію. Його напарник Сайнс йшов третім. Леклер нарощував темпи з кожним колом, і вже на 21-му його перевага над Ферстаппеном збільшилась до дев'яти секунд.

У підсумку Ферстаппен не просто програв боротьбу за чемпіонство у гонці, а став третім, пропустивши вперед ще одного пілота «Феррарі» Карлоса Сайнса. «Феррарі» вперше за 18 років мали подвійний подіум на Гран-прі США. Раніше подібне вдавалося Міхаелю Шухамеру та Феліпе Массі у 2006 році.

Фото: EPA/UPG Іспанський гонщик Карлос Сайнс-молодший під час другої практики Формули-1 Гран-прі Мексики.

Після перемоги «Монегаски» знову вступили в боротьбу за чемпіонство у Кубку Конструкторів, хоча лідирувати там продовжує «Макларен», на другому місці розташовується «Ред Булл».

Залік Кубка конструкторів (5 кращих)

«Макларен» — 544

«Ред Булл» — 504

«Феррарі» — 496

«Мерседес» — 344

«Астон Мартін» — 86

Ферстаппен: перемога досі виглядає примарною

Фінішувавши третім у США, Макс Ферстаппен продовжив свою безвиграшну серію на етапах Гран-прі до дев’яти. Востаннє нідерландець перемагав у червні цього року, на Гран-прі в Іспанії.

Статистика виступів Ферстаппена на Гран-прі в останніх 9 гонках:

20.10 Гран-прі США – 3

22.09 Гран-прі Сінгапуру – 2

15.09 Гран-прі Азербайджану – 5

01.09 Гран-прі Італії – 6

25.08 Гран-прі Нідерландів – 2

28.07 Гран-прі Бельгії – 4

21.07 Гран-прі Угорщини – 5

07.07 Гран-прі Великої Британії – 2

30.06 Гран-прі Австрії – 5

Втім, попри цю безвиграшну статистику, Ферстаппен продовжує очолювати залік.

Залік Формули-1 після Гран-прі США (5 кращих):

Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 354

Ландо Норріс («Макларен») — 297

Шарль Леклер («Феррарі») — 275

Оскар Піастрі («Макларен») — 247

Карлос Сайнц («Феррарі») — 215

До кінця сезону ще залишається 5 етапів, у двох з яких буде спринт, де можна набрати додаткові очки, тож битва за корону триватиме.

Домашній етап для Переса

Уже завтра, 27 жовтня, на нас чекає Гран-прі Мексики, яке вочевидь стане останнім домашнім Гран-прі для Серхіо Переса у складі «Ред Булл». Усе пояснює статистика. За останні 14 гонок включно зі спринтами мексиканець приніс своїй команді лише 47 очок. До слова, його напарник по команді, Макс Ферстаппен здобув майже в 5 разів більше – 218 пунктів.

Фото: EPA/UPG Мексиканський пілот Серхіо Перес.

На нас чекає 71 коло перегонів. Хто зна, можливо, саме ця гонка вирішить долю Серхіо Переса.

Хто стане чемпіоном?

Що стосується битви за чемпіонство, то після цієї гонки ім’я переможця сезону точно не буде відомо, як би не фінішували пілоти.

Фото: EPA/UPG Макс Ферстаппен перед гонкою.

Уторік перемогу на етапі святкував Макс Ферстаппен, другим був Льюїс Гемілтон, а Шарль Леклер розмістився на третій позиції.

Після цієї гонки на нас чекає ще чотири етапи, які й стануть вирішальними у сезоні.

Розклад заключних етапів Формули-1:

27 жовтня. Гран-прі Мехіко

3 листопада. Гран-прі Сан-Паулу

23 листопада. Гран-прі Лас-Вегаса

1 грудня. Гран-прі Катару

8 грудня. Гран-прі Абу-Дабі